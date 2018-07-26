ФАС возбудила дело против ЦИАН за нарушение закона о конкуренции

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Столичное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении сервиса ЦИАН за невыполнение предупреждения в установленные сроки. Сервис по продаже и аренде жилья некорретно сравнил себя с конкурентами, пишут "Аргументы недели".

Как отмечается, ранее в ФАС предупредили о необходимости устранения нарушения в десятидневный срок, но ЦИАН проигнорировал предупреждение.

Рассмотрение дела о нарушении закона "О защите конкуренции" назначено на 9 августа.

Ранее сообщалось, что столичное управление ФАС возбудило уголовное дело против ЦУМа за нарушение закона "О рекламе". Торговый дом, как полагает антимонопольная служба, размещал на столичных автобусах рекламу "Лучший выбор; лучшие цены".