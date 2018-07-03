ФАС возбудила дело против ЦУМа за рекламу

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Столичное управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило уголовное дело против ЦУМа за нарушение закона "О рекламе".

Торговый дом, как полагает антимонопольная служба, размещал на столичных автобусах рекламу "Лучший выбор; лучшие цены". Дело будут рассматривать 24 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФАС.



ЦУМ, как отмечается, разместил рекламу, которая некорректно сравнивала торговый дом с конкурентами и не соответствовала действительности. Таким образом, торговый дом нарушил закон "О рекламе".

Если нарушения докажут, ЦУМу грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, проблема незаконной рекламы в Москве в целом решена. В городе встречаются лишь единичные случаи рекламы без разрешения, хотя при этом она допустима по закону.