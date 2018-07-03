ФАС возбудила дело против ЦУМа за рекламу

Фото: ТАСС/Александра Краснова
Столичное управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило уголовное дело против ЦУМа за нарушение закона "О рекламе".
Торговый дом, как полагает антимонопольная служба, размещал на столичных автобусах рекламу "Лучший выбор; лучшие цены". Дело будут рассматривать 24 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФАС.
ЦУМ, как отмечается, разместил рекламу, которая некорректно сравнивала торговый дом с конкурентами и не соответствовала действительности. Таким образом, торговый дом нарушил закон "О рекламе".
Если нарушения докажут, ЦУМу грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, проблема незаконной рекламы в Москве в целом решена. В городе встречаются лишь единичные случаи рекламы без разрешения, хотя при этом она допустима по закону.
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