Каждый третий опрошенный россиянин готов пойти в зал ради знакомства с женщиной

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В России каждый третий мужчина готов пойти в зал и работать над фигурой, чтобы познакомиться с женщиной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на дейтинг-сервис, который опросил 15 тысяч человек.

Опрос показал, что 24% женщин готовы пойти в спортзал и менять фигуру ради потенциального партнера. Однако треть девушек заявила, что не будут меняться ради другого человека.

Также половина респондентов призналась, что внешность представителя противоположного пола для них имеет такое же значение, как и человеческие качества. Большинство мужчин (63%) указали, что им важна внешность, но она не станет решающим фактором для продолжения знакомства. С такой же точкой зрения согласились 69% женщин. По мнению 22% россиянок, внешний облик играет роль только при первой встрече.

Согласно результатам исследования, 50% женщин и 53% мужчин заявили, что при просмотре анкет потенциальных партнеров всегда обращают внимание на графы с указанием веса и телосложения. Кроме того, 21% девушек и 19% молодых людей оценивают человека лишь по фотографии. При этом треть женщин и четверть мужчин врут о своем весе, чтобы казаться привлекательнее.

Помимо этого, для 60% мужчин и 88% женщин в долговременных отношениях важнее взаимопонимание, нежели физическая привлекательность. Большинство девушек допустили, что у потенциального партнера могут быть недостатки фигуры. Такого же мнения придерживаются и две трети молодых людей.

Из исследования стало известно, что 52% мужчин и 41% женщин уверены, что совместные занятия спортом могут стать хобби, объединяющим пару. Десятая часть респондентов-мужчин и 5% женщин познакомились в спортзале. Однако, по мнению большинства, зал не подходит для поиска партнера.

В начале мая депутат ГД Виталий Милонов предложил создать на портале госуслуг посвященный знакомствам раздел. По его словам, из России ушли иностранные сервисы для знакомств из-за западных санкций, однако в стране сохранилась сфера для онлайн-поиска пары. Поэтому, считает парламентарий, нужно создать проверенное и надежное приложение, где люди смогли бы безопасно искать себе пару для отношений и заводить знакомства.