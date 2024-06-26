Депутат Милонов призвал регламентировать увеличение губ для женщин

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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал регламентировать увеличение губ для женщин, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По его словам, инъекции должны проводить только квалифицированные специалисты. Он отметил, что запретить такие процедуры невозможно, потому что люди вправе корректировать какие-то особенности внешности.

"Необходимо, чтобы такие операции делали врачи, а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что должны быть медицинские стандарты оказания помощи, в том числе в косметической, эстетической хирургии.

"Все эти, простите меня, противоестественные порнозвезды, непонятно с чем на лице и ниже лица, – это все уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог", – добавил Милонов.

Он считает, что Минздрав должен выпустить соответствующее предписание о разумности выполнения операций. Нужен регламент, какой объем должен быть, какая величина, какой процент, уверен депутат.

"Тогда даже безвкусные пэтэушницы, которым какой-то папик дал денег, перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог", – заключил он.

Ранее врач-косметолог Марина Хрептик сообщила, что неправильно подобранный филлер для коррекции губ или введение слишком большого количества препарата могут привести к нежелательному результату. Однако даже негативные последствия можно исправить.

По ее словам, иногда после коррекции девушки получают слишком большие губы. В 90% случаев это не ошибка врача, а желание самого пациента, отметила косметолог.