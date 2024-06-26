Эксперт Малоземов назвал вяленую и копченую рыбу наиболее вредной

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Вяленая и копченая рыба может причинить серьезный вред здоровью из-за высокого содержания соли. Кроме того, если рыба не подвергалась долгой тепловой обработке или замораживанию при температуре ниже 20 градусов, в ней могут быть паразиты, рассказал эксперт Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.

Чаще всего для вяления используют рыбу мелких карповых пород, таких как вобла, плотва, язь и жерех, отметил эксперт, добавив, что они являются рискованными по описторхозу.

"Это очень неприятное паразитарное заболевание <...>. Ее личинки обитают в мясе карповых рыб и могут поселиться в нашей печени, отравляя нам жизнь, вызывая боли, создавая проблемы с пищеварением", – пояснил Малоземов.

Тем не менее копчение является не менее опасным способом консервирования, продолжил специалист. Так как при таком приготовлении рыбы, особенно горячем, в продукт добавляется много бензопирена, который увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

"Холодное копчение в этом смысле чуть лучше, но оно хуже убивает паразитов", – уточнил эксперт.

Малоземов рекомендовал покупать морскую рыбу для такой консервации, так как в ней реже встречаются паразиты, особенно в аквакультурной, искусственно выращенной.

"Например, в нашей стране прекрасно развилась индустрия выращивания радужной форели. В разных уголках страны ее разводят, и во всех крупных торговых сетях она есть", – сказал специалист.

В этой копченой красной рыбе не бывает паразитов, поэтому ее можно совершенно безопасно покупать, однако не стоит забывать, что даже в ней сохраняется много соли, заключил Малоземов.

Между тем для того, чтобы восполнить дефицит коллагена, россиянам рекомендовали употреблять в пищу кальмары, кедровые орехи и сельдь. Нехватка коллагена приводит к истончению кожи и возникновению на ней морщин, из-за чего человек начинает выглядеть старше своего возраста.

Например, сельдь способствует усвоению коллагена за счет высокого содержания омеги-3. Данная аминокислота помогает предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и ригидности (жесткости) коллагеновых волокон. Эту рыбу необходимо употреблять один-два раза в неделю.