В Гидрометцентре рассказали, каким будет остаток лета в Москве и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Июль и август в Москве и Подмосковье, по предварительным данным Гидрометцентра России, окажутся теплыми, но будут характеризоваться переменчивой погодой. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня".

"Наши долгосрочные прогнозы, издаваемые в марте, говорят, что погода летом в столичном регионе будет около и выше нормы. Так что летом будет лето, но погода будет изменчивой", – рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам Макаровой, долгосрочные прогнозы погоды создаются только в вероятностной форме. Именно поэтому нельзя исключать то, что лето в столице будет прохладным. Однако специалист считает, что лето будет теплым, даже теплее нормы.

Специалист добавила, что личное восприятие погоды и планы людей играют немалую роль.

"Если бы я планировала какой-то пляжный отдых, то дожди – это грустно. А для каких-то дел – это отличная погода. Для растений это полезно, у нас засуха, пожарная опасность. Поэтому нужно как-то более зрело воспринимать погоду и окружающую среду. Понимать, что не мы одни живем на планете: есть растения, есть животные", – сказала эксперт.

Макарова пояснила, что в столичном регионе не нужна пляжная жара.

Ранее российский Гидрометцентр предупредил, что в Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.

В ведомстве указали, что до 21:00 вторника, 27 июня, прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Московской области аналогичное предупреждение будет действовать до 00:00 28 июня. Кроме того, до 21:00 в Подмосковье ожидается высокий уровень пожарной опасности.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в столице 27 июня