Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу для защиты Родины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посетители московского пункта отбора на военную службу по контракту заявили о своем желании защищать Родину.

Один из добровольцев рассказал, что еще в начале проведения спецоперации РФ на Украине он твердо решил, что отправится в зону боевых действий. Однако обстоятельства складывались так, что мужчина не мог уехать.

"Основная задача мужчины – защищать свою Родину, семью, близких", – подчеркнул он.

Еще один желающий подписать контракт отметил, что его десятилетний сын чувствует гордость за отца.

"Он говорит: "Пап, ты мужик", – рассказал доброволец.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен на улице Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее добровольцы признались, что решили заключить контракт на военную службу, чтобы защитить своих детей. По словам одного из них, долг мужчины заключается в защите своей страны. Другой будущий контрактник отметил, что хочет спасать жизни мирных жителей.



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