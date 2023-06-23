Будущие контрактники рассказали, что идут служить в зону СВО, чтобы защитить детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Будущие военнослужащие по контракту, которые пришли в единый столичный пункт отбора, сообщили о своей мотивации пойти на этот шаг. Они отметили, что важную роль здесь играет любовь в Родине.

По словам одного из добровольцев, долг мужчины заключается в защите своей страны.

"Я служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения. Я считаю, что наши дети все должны ходить под мирным небом", – указал он.

Другой мужчина отметил, что хочет спасать жизни мирных жителей. Еще один из будущих контрактников подчеркнул, что служба в период спецоперации является долгом каждого мужчины.

"Любая служба, в армии, где-то еще, в связи со сложившейся ситуацией – это долг мужчины – защищать своих близких, свою семью, народ, детей", – добавил он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее стало известно, что контракт о службе в ВС РФ разрешили заключать мужчинам вне зависимости от пребывания в запасе, в том числе жителям новых российских регионов. Поправки подразумевают, что в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ "независимо от их пребывания в запасе".

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