Будущие контрактники рассказали о своей мотивации пойти на службу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, почему решили стать частью российской армии.

"Там, на передовой, ребята, и они тоже ждут помощи. И я думаю, что каждый автомат может помочь в этой победе", – поделился один из гостей пункта.

Другой доброволец заявил, что у него уже есть опыт, который может пригодиться в зоне проведения спецоперации. По его словам, он отправляется выполнять военные задачи уже в третий раз. Первые две командировки он прошел через "Ахмат". Он рассказал, что был на Кременной, Рубежном, Попасной, Соледаре и Яковлевке.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

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