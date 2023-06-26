Астролог рассказала, кому повезет с финансами в первой половине июля

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Тех, кто родился в определенные годы и месяцы, ждет особый успех в финансовом плане в первой половине июля. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по китайской метафизике, астролог, физиогномист Ольга Фандорина.

По ее словам, до 6 июля включительно будут царить энергии месяца Земляной Лошади: в этот период ждать позитивных перемен в бизнесе и карьере могут те, у кого год рождения заканчивается на цифры 2, 3, 4 и 5. А также те, кто родился в феврале, марте, ноябре и декабре любого года.



Ольга Фандорина эксперт по китайской метафизике, астролог После 6 июля наступит правление Земляной Козы. Денежная удача в это время будет по-прежнему сопутствовать рожденным в феврале и марте, а также в годы, заканчивающиеся на четверку.

"А тем, кто родился в год с цифрой 5 на конце, начнет везти вдвойне. Им в помощь будет еще и звезда "Благородный помощник". Благодаря ей в их жизни могут появиться люди, которые будут помогать им в делах и готовые запросто одолжить или даже подарить нужную сумму денег", – пояснила эксперт.

Кроме того, ряды везунчиков пополнят и те, кто родился в годы, заканчивающиеся цифрой 8. По словам Фандориной, им будет покровительствовать "Золотая карета" – звезда "шального" денежного везения.

В этот период именно им надо предпринять максимум действий в плане карьеры или бизнеса: заключать контракты, начинать продажи, делать инвестиции. Также у этих людей будет шанс просто получить щедрый подарок: имущество или весомую сумму денег, отметила эксперт.



Ольга Фандорина эксперт по китайской метафизике, астролог Всем без исключения, вне зависимости от даты рождения, можно дать совет активно заниматься делами, связанными с деньгами и бизнесом, 7, 8, 9, 10, 12 и 16 июля. Они обязательно будут иметь успех и дадут высокие прибыли в перспективе.

А вот 4, 5, 11, 13 и 14 июля любые действия, направленные на денежный рост, предпринимать не стоит. Особенно не стоит начинать важные проекты в бизнесе, рассылать резюме и впервые выходить на новую работу. Это приведет к тому, что в дальнейшем придется столкнуться с препятствиями, проблемами на ровном месте и потерями, предупредила Фандорина.

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