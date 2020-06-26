Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%

09:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
По его словам, за ночь проголосовало около 2 тысяч человек.
Онлайн-голосование стартовало накануне в 10:00. В нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в электронном голосовании приняло участие свыше 300 тысяч москвичей. По его словам, более миллиона горожан выбрало данный формат голосования.
Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.
Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
Итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию проводят в Москве
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