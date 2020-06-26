В Москве от коронавируса вылечилось более 144 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выздоровели еще 1 997 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191", – сообщила вице-мэр.

С целью подтверждения выздоровления специалисты проводят специальные исследования. Всем пациентам, которые должны оставаться под наблюдением, дают специальные рекомендации.

Все излечившиеся от коронавируса могут помочь другим заболевшим, став донорами плазмы. Сдать кровь могут лица от 18 до 55 лет, которые уже переболели COVID-19, а также не имеют хронических заболеваний и положительных анализов на ВИЧ, гепатиты B и С.

Кроме того, тем, кто поборол коронавирусную инфекцию, предлагается стать социальными волонтерами, чтобы помогать проходящим лечение на дому.

По всем вопросам, касающимся волонтерства и сдачи плазмы крови, можно обратиться на горячую линию по номеру телефона 8 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 18:00.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в Москве растет уровень популяционного иммунитета к коронавирусу. Он подчеркнул, что это позволило снизить уровень заболеваемости. В то же время, по его словам, для тех, кто еще не переболел коронавирусом, требования по санитарной безопасности являются особо актуальными для соблюдения.

