Художник устроил перформанс-пародию на фоне стены дома

Художник устроил перформанс на фоне стены дома

Самарский художник Арсений "Вредитель ли?" устроил перформанс-пародию на фоне облупленной стены многоквартирного дома, передает телеканал Москва 24.

Так он решил обыграть типичные фотографии на фоне ковра. Тема его пародии – "Я в отпуске".

Ранее художник показал, как, с его точки зрения, выглядит типичный русский обед. Снимок он сделал тоже на уровне четвертого этажа.

На фоне ковра – стол с бутылкой водки. По словам фотографа, работа отражает жизнь современных людей, которые покупают жилье в муравейниках и обременяют себя ипотекой на полжизни.

В марте посетители могли увидеть другой перформанс, уже в Третьяковской галерее. Там мужчина разделся до трусов и прошел по нескольким залам. В музее случившееся охарактеризовали как "несанкционированный перформанс".

В Историческом музее сотрудники возмутились еще одним перформансом. Неизвестные принесли фотографию императрицы Александры Федоровны и повесили ее в зале. Позднее выяснилось, что это журналисты "МК" повесили лишний экспонат на выставке "Николай II. Семья и престол".