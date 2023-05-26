Роспотребнадзор рекомендовал учитывать ситуацию по вирусу Марбург при поездках за рубеж

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Роспотребнадзор контролирует вспышки вируса Марбург в странах Африки и рекомендует учитывать эпидемическую ситуацию по нему при планировании поездок за рубеж. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В августе 2021 года ВОЗ объявила, что на юге Гвинеи выявлен первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург. Заразившийся скончался.

18 июля прошлого года стало известно о случаях заражения редким вирусом Марбург в африканской Гане. Вирус вызывает лихорадку, головные боли, кровотечения из носа. От него нет вакцины и эффективного метода лечения.

В феврале 2023 года вспышка вируса Марбург началась в Танзании. Заболели девять человек, шесть из них скончались. Тогда Роспотребнадзор заявил, что на территории РФ усилили санитарно-карантинный контроль. По данным ведомства, данный вирус – один из наиболее опасных в мире.