Минздрав утвердил список болезней, при которых можно не менять медучреждение после 18 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство здравоохранения РФ утвердило список болезней, при которых достигшие совершеннолетия пациенты могут до 21 года продолжить лечение в той медорганизации, где обследовались до 18 лет. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В список заболеваний включены злокачественные новообразования костей и суставных хрящей рук и ног, периферических нервов грудной клетки, живота, таза, туловища, головы, лица, шеи, груди, почки, головного и спинного мозга, лимфома Ходжкина, острый лимфобластный лейкоз.

Приказ начинает действовать с 1 сентября 2022 года.

Ранее Минздрав РФ утвердил новый порядок диспансеризации взрослого населения в России. В документе уточняется, что руководитель медицинской организации, осуществляющий организацию диспансерного наблюдения, должен обеспечить охват им не менее 70% лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, а лиц старше трудоспособного возраста – не менее 90%.

