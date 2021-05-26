Дождь с грозой ожидается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный дождь и грозы ожидаются в Москве и Подмосковье вечером среды, 26 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, непогода сохранится также в ночь на четверг и достигнет пика в период с 03:00 до 6:00. Значительного усиления ветра при этом не ожидается.

По информации на сайте Росгидромета, в ночные часы в столице может выпасть до 17 миллиметров осадков, что составляет примерно треть от месячной нормы. Вероятность этого синоптики оценивают в 87%.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю весны погода в столице будет по-июньски теплой, однако не обойдется без гроз и дождей. Днем столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 22–24 градуса, во второй половине недели возможны кратковременные ливни и грозы.

Как сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, в начале июня в столице ожидается небольшое похолодание, в утреннее время возможны заморозки. По ее словам, температура может понизиться до нулевого значения в самых холодных местах Подмосковья – Истре и Черустях.