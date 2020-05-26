Фото: скриншот видео youtube.com/Группа Ундервуд

Группа "Ундервуд" посвятила песню волонтерам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, передает ИА "НСН".

Песня называется "Вторая жизнь". Лидер группы Максим Кучеренко рассказал, что с помощью композиции он вместе со своей командой попытались погрузить слушателей в один из дней жизни волонтера.

"Хотелось высказать чувства благодарности настоящим героям наших дней. Всем: от волонтеров-курьеров до волонтеров "красной зоны" инфекционных больниц", – сказал Кучеренко.

Волонтер Даниил Камбулов предоставил группе часть материалов своего будущего документального фильма. Он отметил, что кадры из видео рассказывают о непростом для него периоде.

"Мы активно работали в Москве в самое непростое время, общались с разными людьми и стали свидетелями различных ярких историй. Это истории о поддержке и взаимовыручке, намерении и действии, чувстве долга и верности, о дружбе и, конечно, о любви", – заявил Камбулов.

Свыше 167 тысяч запросов на доставку лекарств сделали жители Москвы за два месяца. Из них 150 тысяч заказов уже выполнили социальные помощники.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, город продолжает помогать жителям, находящимся на самоизоляции в период пандемии. Доставка лекарств – одна из самых востребованных услуг горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции.