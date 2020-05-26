Фото: скриншот видео youtube.com/Группа Ундервуд
Группа "Ундервуд" посвятила песню волонтерам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, передает ИА "НСН".
Песня называется "Вторая жизнь". Лидер группы Максим Кучеренко рассказал, что с помощью композиции он вместе со своей командой попытались погрузить слушателей в один из дней жизни волонтера.
"Хотелось высказать чувства благодарности настоящим героям наших дней. Всем: от волонтеров-курьеров до волонтеров "красной зоны" инфекционных больниц", – сказал Кучеренко.
Волонтер Даниил Камбулов предоставил группе часть материалов своего будущего документального фильма. Он отметил, что кадры из видео рассказывают о непростом для него периоде.
"Мы активно работали в Москве в самое непростое время, общались с разными людьми и стали свидетелями различных ярких историй. Это истории о поддержке и взаимовыручке, намерении и действии, чувстве долга и верности, о дружбе и, конечно, о любви", – заявил Камбулов.
Свыше 167 тысяч запросов на доставку лекарств сделали жители Москвы за два месяца. Из них 150 тысяч заказов уже выполнили социальные помощники.
Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, город продолжает помогать жителям, находящимся на самоизоляции в период пандемии. Доставка лекарств – одна из самых востребованных услуг горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: