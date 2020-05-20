Галкин и Пугачева записали гимн самоизоляции

Максим Галкин и Алла Пугачева записали гимн самоизоляции. Они показали, чем это время обернулось для семьи: пара второй месяц мечтает о близости, но соединиться им не дает социальная дистанция. Из-за этого певица грустит на балконе в черных медицинских перчатках.

Супруг надел костюм летучей мыши, намекая на происхождение коронавируса. Юморист также обеспокоен лишними килограммами, чему он тоже посвятил часть песни.

Вокалист латвийской рок-группы Brainstorm Ренарс Кауперс признался, что в период самоизоляции помог построить дорогу в своем районе. По словам музыканта, ему сейчас интереснее заниматься физической деятельностью, чем творческой работой.

При этом Кауперс добавил, что не скучает дома и у него нет времени "думать о плохом". В то же время он сказал, что скучает по встречам с родными и близкими, по поездкам и своим концертам.