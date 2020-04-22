Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:34

Финский полицейский спел советский хит "Я люблю тебя, жизнь"

общество за рубежом

Финский полицейский спел советский хит "Я люблю тебя, жизнь"

Финский полицейский спел советский хит "Я люблю тебя, жизнь" на стихи Константина Ваншенкинa и музыку Эдуарда Колмановского, передает телеканал Москва 24.

Констебль Петрус Шродерус опубликовал видео в интернете с песней на своем родном языке, клип он записал на опустевших улицах города Оулу. Таким образом он призвал людей оставаться дома в период коронавируса.

Подобные клипы с песнями записывают и в России. Так, в Рязани сотрудники полиции сняли клип про борьбу с нарушителями самоизоляции. Видео записано под переделанную песню "Лесник" группы "Король и Шут".

До этого певица Валерия и продюсер Максим Фадеев сняли клип на песню официального представителя МИД России Марии Захаровой. Композиция называется "На пределе".

Песня о любви, но некоторые кадры ролика перекликаются с актуальной темой самоизоляции. Фадеев рассказал, что в этом клипе были собраны все эмоции, которые находятся сейчас в них в этот нелегкий период.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать