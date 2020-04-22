Финский полицейский спел советский хит "Я люблю тебя, жизнь"

Финский полицейский спел советский хит "Я люблю тебя, жизнь" на стихи Константина Ваншенкинa и музыку Эдуарда Колмановского, передает телеканал Москва 24.

Констебль Петрус Шродерус опубликовал видео в интернете с песней на своем родном языке, клип он записал на опустевших улицах города Оулу. Таким образом он призвал людей оставаться дома в период коронавируса.

Подобные клипы с песнями записывают и в России. Так, в Рязани сотрудники полиции сняли клип про борьбу с нарушителями самоизоляции. Видео записано под переделанную песню "Лесник" группы "Король и Шут".

До этого певица Валерия и продюсер Максим Фадеев сняли клип на песню официального представителя МИД России Марии Захаровой. Композиция называется "На пределе".

Песня о любви, но некоторые кадры ролика перекликаются с актуальной темой самоизоляции. Фадеев рассказал, что в этом клипе были собраны все эмоции, которые находятся сейчас в них в этот нелегкий период.

