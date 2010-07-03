Дождь с грозой и до плюс 24 градусов ждут москвичей в воскресенье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В последнее воскресенье весны, 26 мая, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Зато воздух днем в Москве прогреется до 22–24 градуса тепла, по области – до 21–26. Ветер западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду.

Синоптики объявили на 26 мая желтый уровень опасности из-за ветра и дождей с грозами.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что на следующей неделе в Москве установится июльская жара.

Метеоролог отметил, что уже во вторник в Россию придет теплый атмосферный фронт. В среду и четверг температура воздуха в столице дойдет до 28 градусов тепла, а в Подмосковье – до +29 градусов. При этом возможны небольшие осадки.