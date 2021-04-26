Урбанист рассказал, какие районы рискуют превратиться в гетто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий аналитик Агентства стратегического развития "Центр" Ольга Мельникова рассказала, какие районы рискуют превратиться в гетто, сообщает РИА Недвижимость.

По ее словам, первыми маргинализироваться рискуют спальные районы крупных городов, особенно на окраинах с минимальной транспортной инфраструктурой.

Она подчеркнула, что на перспективы развития таких районов в первую очередь влияет степень их насыщенности инфраструктурой, транспортной связности с центром города и наиболее значимыми градостроительными узлами.

Отмечается, что отсутствие выбора между доступными типами транспортной коммуникации или вариантами проведения досуга может стать причиной переезда жильцов района в более благополучные локации. Также это приводит к снижению инвестиционной привлекательности.

Территория должна максимально удовлетворить потребности жителя района, поддерживая популярный тренд "политики нулевого километра" или "15-минутного города". Имеется в виду, что в шаговой доступности должны находиться объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры, объекты повседневного спроса и места приложения труда.

Еще один важный аспект – это качество среды. Как отметила Мельникова, район, в котором создана современная комфортная городская среда, "обречен" на позитивное развитие".

Ранее по инициативе столичных властей было решено провести комплексное развитие еще четырех территорий. На участках бывших промзон Братцево, Чертаново, Южное Бутово и Алтуфьевское Шоссе появятся объекты производственного и общественно-делового назначения площадью почти 60 гектаров. Соответственно, там будет создано более 15 тысяч рабочих мест.