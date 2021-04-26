Диетолог развеял популярный миф о вреде яиц

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Холестерин, содержащийся в яйцах, не так вреден для организма, как считалось ранее, рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
По его словам, об этом свидетельствуют исследования, проведенные в последнее время.
"Холестерин – это, скорее, хороший компонент пищи, потому он организмом довольно активно используется для синтеза желчных кислот, для синтеза ряда гормонов, для синтеза того же витамина D в коже под действием солнечных лучей", – рассказал диетолог телеканалу "Звезда".
По словам Гинзбурга, в целом яйца очень полезны для организма из-за содержания большого количества питательных веществ.
"Это не только белок, это еще фосфолипиды, лецитин в частности. Это еще и жирорастворимые витамины. Яйца богаты витамином А, витамином D, причем витамин D не так часто присутствует в наземной пище, его больше в пище в морской, рыбе и так далее... B6 тоже имеется, B12", – пояснил врач.
Гинзбург подчеркнул, что яйца можно есть пять раз в неделю без вреда для здоровья.
Ранее ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета установили, сколько яиц в день может съедать человек без вреда для организма. По словам специалистов, если употреблять по одному яйцу в день, то это безопасно для сердечно-сосудистой системы.
В ходе исследования было также установлено, что сердечно-сосудистые патологии реже встречаются у жителей стран Азии. Дело в том, что в кухне этого региона данный продукт входит в состав других блюд, а не употребляется отдельно.
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