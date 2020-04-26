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Общество

26 апреля, 23:55

Власти Италии планируют открыть розничную торговлю и музеи с 18 мая

общество за рубежом

Фото: FILIPPO VENEZIA/EPA/TASS

Власти Италии планируют восстановить работу музеев и выставок с 18 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра страны Джузеппе Конте.

Также планируется открыть розничные магазины и разрешить командные спортивные тренировки.

Ранее Конте заявил, что первые ограничения снимут с 4 мая, среди них возобновление производства и строительства, возможность навещать родственников и заниматься спортом на улице в одиночку.

С 1 июня правительство надеется полноценно открыть бары и рестораны, парикмахерские и салоны красоты.

Власти Италии планируют ослабить запрет на передвижения людей


Ранее сообщалось, что Италия не планирует открывать границы для иностранных туристов до конца года. Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини заявил, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.

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