За границу на майские праздники не выпустят 3 млн россиян

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Выезд за границу перед майскими праздниками ограничили трем миллионам россиян. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя пресс-службы ФССП.

С начала 2019 года невыездными оказывались 4,4 миллиона граждан – это в полтора раза больше, чем годом ранее. В январе-марте россияне оплатили долги на общую сумму 19 миллиардов рублей, что на 6,1 миллиарда больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что приставы ограничили в выезде за рубеж почти 100 тысяч москвичей. Среди тех, кому ограничен выезд, числятся неплательщики алиментов. Их более 8300 человек, задолженность которых превышает 1,8 миллиарда рублей.

В УФССП напомнили собравшимся в поездку за рубеж, что в первую очередь важно проверить информацию о возможной задолженности. Это можно сделать с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на сайте службы или в приложении "ФССП".

Согласно производственному календарю, в 2019 году россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая. По данным ВЦИОМ, большинство россиян планируют провести майские праздники дома. 6% опрошенных граждан планируют посетить другие города России, еще 4% рассчитывают провести эти дни за пределами России и стран СНГ. 2% россиян хотели бы провести каникулы в Крыму, а 4% затруднились ответить.