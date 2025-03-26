Врач Абакаров: дефицит витамина D3 может стать причиной плоскостопия у детей

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Дефицит витамина D3 может стать причиной развития плоскостопия у детей. Такое заявление сделал травматолог-ортопед Видновской клинической больницы Ибрагим Абакаров, сообщает News.ru.

По словам специалиста, из-за нехватки указанного витамина в организме ребенка может нарушаться структура костной ткани и связок и возникать статистическое плоскостопие, встречающееся в 82% случаев.

"Оно связано с избыточным весом, длительными статическими нагрузками на стопы, неудобной обувью и прочим", – пояснил Абакаров.

Недолеченное плоскостопие у детей может привести к тому, что во взрослой жизни они столкнутся с проблемами с коленными и тазобедренными суставами, отметил ранее врач Максим Саутин. Он уточнил, что родители, чьи дети страдают плоскостопием, должны обеспечить им регулярное наблюдение у специалиста. Саутин также рекомендовал не пренебрегать ношением ортопедических стелек.