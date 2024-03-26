Психолог рассказала, как перестать забывать выключить утюг и закрыть дверь

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Чтобы перестать забывать о важных делах перед выходом из дома, нужно обратить внимание на снижение общего фона тревожности, беспокойства и напряжения с помощью психотерапии, нормализации внутреннего состояния. Для этого можно обратиться за помощью к психологу или неврологу. Об этом заявила медицинский психолог Ольга Щербакова, сообщает Life.ru.

По ее словам, человек может стать рассеянным при сильном переутомлении, когда сложно сфокусироваться на выполнении задачи. В таком состоянии многие действия выполняются автоматически, поэтому человек может о них не помнить, сказала эксперт.

Снизить уровень тревожности можно с помощью специальных техник, которыми владеет опытный психолог, отметила Щербакова. Также она рекомендует спать не меньше восьми часов в день, есть больше овощей и фруктов. А после консультации с терапевтом можно добавить прием витаминов группы В, добавила специалист.

Для тренировки памяти психолог советует писать то, что нужно сделать, на ярких стикерах и клеить их в квартире. Так, по ее мнению, они будут напоминать человеку о важных для него делах. Также для улучшения памяти Щербакова рекомендовала создать определенные ритуалы, например, надеть на руку браслет с колечками. Дотрагиваясь до каждого колечка, человек должен вспомнить, что конкретно ему нужно сделать или проверить перед выходом из дома, объяснила эксперт.

Еще одна полезная привычка, с ее слов, – класть вещи на свои места. Так человек точно будет знать, где и что находится. А если страх что-то забыть выключить перед уходом остался, то можно купить технику с автоматической защитой от перегрева, подытожила Щербакова.

Ранее кандидат медицинских наук, невролог Марина Аникина рассказала, что проблемы с памятью, рассеянность и медлительность могут появиться из-за перенесенных инфекций. По ее словам, люди становились забывчивыми после выздоровления от коронавируса, и мозгу требовалось время на восстановление.