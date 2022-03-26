В Москве за сутки госпитализированы 192 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в столице госпитализированы 192 человека с коронавирусом, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Выздоровели за 24 часа еще 893 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, переборовших болезнь, возросло до 2 539 938.

Выявлено за сутки 925 новых случаев COVID-19. В столице скончались 23 пациента.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов заявил, что "Стелс-Омикрон" может стать преобладающим. По словам эксперта, это связано с его способностью быстро распространяться среди населения.

