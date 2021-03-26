Москвичам рассказали, как достать упавшие в ливневку вещи

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Замначальника подразделения ЭГТР-1 ГУП "Мосводосток" Дмитрий Куприенко рассказал, куда попадают упавшие в ливневку вещи и как их достать. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
"Даже если упал важный документ или ключи от единственной квартиры, ни в коем случае нельзя доставать их самостоятельно. Во-первых, отверстия в решетке дождеприемного колодца не такие широкие, как кажется. Во-вторых, чугунная решетка может весить до 60 килограммов, попытка поднять ее самостоятельно может обернуться травмой", – предупредил Куприенко.
Он пояснил, что все упавшее в уличные ливневые стоки попадает в дождеприемный колодец. Для того, чтобы их достать, необходимо обратиться к специалистам "Мосводостока". После обработки заявки прибудет аварийная бригада, которая абсолютно бесплатно отодвинет решетку дождеприемника и обследует лоток, отметил Куприенко.
В случае если утерянный предмет унесет течением, то специалисты проведут обследование ближайших участков трубопровода.
"Если осадков не было, то вещь, как правило, находят сразу", – отметил Куприенко.
Ранее стало известно, что специалисты \"Мосводостока" перешли на усиленный режим работы из-за оттепели. Под контролем специалистов находится состояние тропиночной сети, тротуаров, дворов, опасных для движения транспорта участков дорог.
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