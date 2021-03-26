Жительница Оренбуржья узнала о своем замужестве спустя 20 лет

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Жительница Оренбуржья на протяжении 21 года была замужем, но узнала об этом только сейчас. Об этом говорится на сайте Сорочинского районного суда.

Россиянка обнаружила, что в 1999 году в книгу регистрации актов была внесена запись о заключении брака между ней и знакомым мужчиной. Однако сама женщина ничего не подписывала и на бракосочетании не появлялась.

"В ходе судебного разбирательства было установлено, что Б. и С. вместе учились в вузе. С. предлагал зарегистрировать с ним фиктивный брак, но Б. отказалась. Считает, что ее подпись в заявлении о заключении брака подделана", – говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что подпись россиянки подделали. Брак был признан недействительным.

Ранее были названы регионы России, где чаще всего женятся и разводятся. Чаще всего в прошлом году женились в Санкт-Петербурге. Коэффициент бракосочетаний на 1 000 человек населения составил 7,6.