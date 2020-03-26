В Гидрометцентре опровергли прогноз о "болотистой" погоде в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о "болотистой" погоде в Москве на следующей неделе, передает ТАСС.

Он объяснил, что говорил об этом в другом контексте. По словам Вильфанда, для прогноза наиболее значимая характеристика – поле давления.

"До сих пор барическое поле было ярко выраженное – мощный антициклон, область высокого давления. А в начале следующей недели мы прогнозируем, что барическое поле будет не очень хорошо выраженным. Метеорологи называют его градиентным: оно размытое, спокойное, как болото. Потому метеорологи часто говорят "болотистое", – цитирует его ТАСС.

"У меня часто спрашивают, когда придет настоящая весна. А она уже пришла! В наших широтах весна переменчивая очень", – уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что 31 марта и 1 апреля в Москве существенно похолодает. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха понизится, выпадет снег, который быстро растает. С 2 числа в городе вновь потеплеет.

А 26 марта температура приблизится к рекорду 1973 года. Тогда воздух прогрелся до плюс 15,1 градуса, сегодня же прогнозируют 13–15 градусов.

Теплая и ранняя весна в столице привела к раннему началу сезона аллергии на пыльцу и высокой концентрации ее в воздухе. Руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер рассказала, что в конце февраля был отмечен высокий порог пыления, а в начале марта появилась пыльца орешника и ольхи.

Автомобилистам посоветовали подготовиться к смене резины на летнюю. Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев не исключил небольшой гололедицы, но в то же время температура уже положительная.