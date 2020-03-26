Британский врач исполнил для своих коллег арию из оперы Пуччини

10:29
Фото: соцсети
В одной из больниц Великобритании врач исполнил знаменитую арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини "Турандот", чтобы подбодрить коллег, сообщает "Мир 24".
Доктор по имени Алекс Олдрен спел арию во время перерыва. Видео с его выступлением разместил в социальных сетях его коллега. Пользователи позитивно отреагировали на публикацию, а некоторые оказались знакомы с любителем классики.
Алекс Олдрен – один из медиков, которые борются распространением коронавируса в Британии. Он получил медицинское образование в Университете Бирмингема, а затем стал студентом по классу оперы в Королевской академии музыки.
One of our SHO’s today is Alex who’s also an opera singer, returning to the NHS frontline during the COVID outbreak.— Russell (@Medic_Russell) March 22, 2020
He’s treating the team to some shows during quieter periods! Bravo! 🌹 pic.twitter.com/tVlsoYuVsm
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел в стране карантин. Глава правительства заявил, что "пришло время начать делать больше". Теперь жители королевства могут ходить в магазины только по необходимости. Также один раз в день разрешается покинуть дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Запрещено собираться группами больше двух человек, если речь не идет о людях, проживающих вместе.
В то же время разрешено покидать дома по любым медицинским причинам, чтобы оказать медицинскую помощь или помочь уязвимым людям. Кроме того, если это необходимо для поездок на работу. За соблюдением правительственных инструкций следит полиция.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.
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