Британский врач исполнил для своих коллег арию из оперы Пуччини

В одной из больниц Великобритании врач исполнил знаменитую арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини "Турандот", чтобы подбодрить коллег, сообщает "Мир 24".

Доктор по имени Алекс Олдрен спел арию во время перерыва. Видео с его выступлением разместил в социальных сетях его коллега. Пользователи позитивно отреагировали на публикацию, а некоторые оказались знакомы с любителем классики.

Алекс Олдрен – один из медиков, которые борются распространением коронавируса в Британии. Он получил медицинское образование в Университете Бирмингема, а затем стал студентом по классу оперы в Королевской академии музыки.

One of our SHO’s today is Alex who’s also an opera singer, returning to the NHS frontline during the COVID outbreak.



He’s treating the team to some shows during quieter periods! Bravo! 🌹 pic.twitter.com/tVlsoYuVsm