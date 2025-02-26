Москалькова призвала закрепить в законодательстве понятие "блогер"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Понятие "блогер" нужно закрепить в российском законодательстве для дальнейшего нормативного регулирования этой сферы. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в докладе о своей деятельности за прошлый год, сообщает ТАСС.

"Это необходимо прежде всего в интересах законопослушных граждан, тех, кто разделяет и поддерживает традиционные российские ценности", – указано в документе.

Москалькова также поддержала предложение депутатов регламентировать работу медицинских блогеров. Ожидается, что будет создан специальный реестр.

Если у автора есть медобразование и он является практикующим специалистом, то на его странице в Сети будет специальный значок. Так россияне смогут узнать, кто из блогеров является квалифицированным врачом, пояснила омбудсмен.

В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон, направленный на деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых свыше 10 тысяч подписчиков. Собственники таких аккаунтов должны передать сведения о себе в Роскомнадзор (РКН). Владельцы каналов, чьи данные не включены в перечень РКН, не смогут размещать в них рекламу и предложения по финансированию.