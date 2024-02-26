Роспотребнадзор мониторит ситуацию с неизвестным заболеванием на судне у Маврикия

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Роспотребнадзор следит за ситуацией из-за регистрации неизвестного заболевания на судне Norwegian Dawn у берегов Маврикия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что, по сведениям СМИ, власти Маврикия в Индийском океане запретили заход круизного лайнера Norwegian Dawn в Порт-Луи в связи с подозрениями на наличие на борту зараженных холерой людей. Судно отправилось в круиз из Кейптауна и совершало рейс по Южной Америке с заходом на Мадагаскар. Ранее лайнеру также отказали в допуске на остров Реюньон, поскольку 13 февраля у некоторых пассажиров были зафиксированы симптомы гастроэнтерита неизвестной этиологии, сейчас высадка пассажиров отложена до 27 февраля, указали в ведомстве.

Там добавили, что на борту принимаются меры для обеспечения безопасности, пассажиры находятся на карантине, также взяты пробы для проведения лабораторных исследований. Роспотребнадзор в целях недопущения завоза опасных инфекций во всех пунктах пропуска в усиленном режиме проводит санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр" – автоматизированной информационной системой оценки рисков, позволяющей оценить и минимизировать вероятность завоза опасных инфекционных болезней, заявили в пресс-службе.

В заключение в ведомстве уточнили, что также реализуется комплекс мер, позволяющий оперативно выявить болезнь в случае ее завоза и не допустить осложнения эпидемиологической ситуации на территории страны. Лабораторная сеть учреждений Роспотребнадзора готова проводить индикацию любых опасных патогенов, подытожили там.

Ранее туристы, приехавшие отдыхать на остров Маврикий, начали жаловаться на симптомы холеры – высокую температуру, рвоту и диарею. Об этом сообщает Life.ru.

Люди предполагают, что они отравились. По данным прессы, признаки холеры зафиксированы у 15 человек, врачи уже взяли у пациентов анализы.

Как пишет издание, всего на борту Norwegian Dawn 2 184 пассажира и 1 026 членов экипажа. Покидать судно людям запретили, также выясняется, есть ли на лайнере российские туристы, говорится в материале.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что животные могут занести в РФ новый вирус аляскапокс. По ее словам, если инфекцию завезет человек, то ничего не случится, поскольку вирус не передается от человека к человеку. Биолог предположила, что аляскапокс пришел от местных грызунов, но сейчас неизвестно каких. Симптомы нового вируса похожи на оспу обезьян – это болезненные образования на коже, которые потом проходят.

Баранова указала, что в 2019 году опубликовали расшифрованный геном вируса. В 2020 году к врачу обратились шесть больных с этой инфекцией, в январе 2024-го еще один больной скончался.

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