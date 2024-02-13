Биолог объяснила, как в Россию может проникнуть новый вирус аляскапокс

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Животные могут занести новый вирус аляскапокс в Россию. Об сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на профессора школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

Биолог объяснила, что животные-носители неизвестны, климатический пояс тот же, может быть, в РФ вирус уже есть или был всегда. По ее словам, чтобы это выяснить, нужно собирать образцы, строить эволюционное дерево и секвенировать.

При этом, если вирус завезут люди, ничего страшного не будет, подчеркнула Баранова, потому что он не передается от человека к человеку. Однако от животных человек заразиться может, рассказала эксперт.

Новый вирус из семейства ортопоксвирусов открыли в 2015 году, в группе также находятся оспа, оспа обезьян. Биолог предположила, что аляскапокс пришел от местных грызунов, но на данный момент неизвестно каких. Симптомы нового вируса похожи на оспу обезьян – это болезненные образования на коже, которые потом проходят.

Баранова рассказала, что в 2019 году был опубликован расшифрованный геном вируса. В 2020 году к врачу обратились шесть больных с этим вирусом, в январе 2024 еще один больной скончался.

При этом умерший пациент был иммунокомпромизированный, то есть у него был повышенный риск возникновения инфекций вследствие дефекта иммунной системы. У скончавшегося он был по причине лечения онкологии, уточнила эксперт.

Отмечается, что шесть случаев было из района Фейрбанкс, погибший больной был из местности неподалеку от Анкориджа. Последнего оцарапала кошка, на нее и списали заражение, но пока это не подтверждено полностью.

При этом неизвестно, были ли случаи заражения до 2020 года. Ряд источников говорит, что произошло всего шесть случаев заболевания, в других говорится о шести заболевших после 2020 года и еще одном в 2015 году, заключила биолог.

Между тем руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что вирус аляскапокс, который еще называют аляскинской оспой, родственен с мурманским вирусом, который был выделен в СССР в 1985 году из мыши-полевки. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалист отметил, что данный вирус также родственно связан с вирусом NY014 и йоко-вирусом. По его мнению, аляскапокс мог попасть в Штаты из Европейского континента при помощи полевок, попавших туда на кораблях торговцев или мигрировавших самостоятельно через Берингов пролив.

Волчков считает, что смерть мужчины от вируса не значит, что он может передаваться от человека человеку. Он напомнил, что вирусы оспы могут заразить человека при больших концентрациях вирусных частиц, но летальные случаи редки.

"Они могут инфицировать людей при определенных обстоятельствах и, в общем-то, даже относительно успешно развиваться, если у человека есть иммунодефицит. Но распространяться от человека к человеку им все-таки очень сложно", – объяснил эксперт.

Вирусолог добавил, что аляскапокс маловероятно вызовет эпидемию, так как для этого ему придется заразить множество иммунодефицитных людей.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что риски завоза вируса аляскапокс на территорию России исключены. В ведомстве также пояснили, что информация о вирусе требует дополнительной проверки и подтверждения.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что этот вирус протекает в легкой форме и проходит бесследно. Он уточнил, что аляскапокс относится к ортопоксвирусам, с которыми человек уже сталкивается давно.

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