Роспотребнадзор исключил риск завоза вируса аляскапокс в РФ

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Риски завоза вируса аляскапокс (аляскинская оспа) на территорию России исключены. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

До этого стало известно, что на полуострове Кенай в США от вируса скончался пожилой мужчина. По информации ведомства, источником заражения могла быть кошка, проживавшая вместе с ним. Более того, у мужчины был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии.

"Риски завоза и заболевания вирусом аляскапокс на территории РФ исключены. Несмотря на то что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу", – говорится в сообщении.

Для определения людей с инфекционными заболеваниями на границе РФ со странами с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой работает система "Периметр".

В ведомстве также пояснили, что информация о вирусе требует дополнительной проверки и подтверждения. Он обычно встречается у мелких млекопитающих, например у красных полевок и землероек. Переносчиками вируса также могут быть собаки и кошки. Случаев передачи заболевания от человека к человеку еще не регистрировали.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее рассказал, что обезопасить себя от аляскапокса можно с помощью вакцинации. Он также отметил что несмотря на недостаточное количество информации о вирусе, серьезных рисков в нем нет.



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