Врач назвал способы профилактики гайморита

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Главный принцип профилактики гайморита – хорошее носовое дыхание. Об этом заявил отоларинголог Владимир Зайцев, сообщает News.ru.

По его словам, носовое дыхание вентилирует головной мозг и пазухи носа. Он считает, что нос должен хорошо дышать в любом положении, в любое время и в любых условиях. По мнению специалиста, нужно в принципе дышать носом, но некоторые этого не делают.

Врач отметил важность вентиляции помещения перед сном и движения, чтобы слизистые не были в состоянии простоя. Зайцев рекомендует гулять на свежем воздухе, вдыхать носом, а выдыхать ртом.

Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Палажук сообщила, что нарастающая лицевая боль и повышение температуры до 37,5 градуса могут указывать на развитие гайморита. Также сигнализировать о болезни могут желтые или зеленые выделения их одной или обеих половин носа, сказала она.

Врач предупредила, что, если есть хотя бы два симптома гайморита, нужно обратиться к врачу для подбора подходящего лечения.

"Доктор 24": гайморит