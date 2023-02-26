Иркутских мобилизованных пообещали перевести после обращения к Путину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мобилизованных 1439-го полка из Иркутской области будут переведены на другое место службы после обращения к президенту РФ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Ранее в Сети видеообращение людей в военной форме, которые представились мобилизованными из Иркутской области. Они рассказали, что служат на территории ДНР и что командование командование отправило их на захват вражеского укрепрайона без какой-либо поддержки. Военнослужащие попросили президента разобраться с "преступными приказами".

"Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру. <...> Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы", – написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Ранее в СПЧ РФ заявили, что разбираются с жалобами российских врачей в связи с якобы отправкой на фронт вылеченных военнослужащих, не прошедших должную реабилитацию. В СПЧ считают, что такой подход может привести к росту числа инвалидов.



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