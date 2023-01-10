СПЧ разбирается с жалобами врачей на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Совет по правам человека при президенте РФ разбирается с поступившими от врачей жалобами на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена СПЧ Ольгу Демичеву.

В совет по правам человека поступила информация о том, что бойцы были отправлены на фронт сразу после оказания им высокотехнологичной медицинской помощи и выдачи рекомендаций по реабилитации и долечиванию.



"В итоге те методы лечения, которые им были проведены, просто идут насмарку, и вместо здоровых людей мы можем получить людей инвалидизированных", – отметила Демичева.

По ее словам, обращения поступили от сотрудников Донецкого травматологического центра и одной из московских клиник.

Член СПЧ добавила, что данный вопрос взят в работу.

Ранее в Совете по правам человека сообщили об отсутствии жалоб на принуждение осужденных к участию в СВО. Председатель СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что все осужденные, которые оказываются в зоне специальной военной операции, вступают в ряды российской армии добровольно.

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