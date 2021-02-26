Главным редактором "Tatler Россия" назначили Ариана Романовского

Фото: instagram.com/arianromanovsky
Ариана Романовского назначили главредом журнала "Tatler Россия". Об этом заявили представители компании Condé Nast, которая выпускает издание.
"Condé Nast Россия" объявляет о назначении Ариана Романовского главным редактором "Tatler Россия". Он заменит Ксению Соловьеву, которая стала главным редактором "Vogue Россия", – говорится в сообщении.
Планируется, что к исполнению своих обязанностей на новом посту Романовский приступит с 1 марта.
Ариан Романовский закончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Он начал свою карьеру в Condé Nast в 2008 году в качестве стажера редакции Tatler. Позднее он стал редактором сайта. Затем он перешел на аналогичную должность в GQ. Покинув компанию в 2013 году, Ариан участвовал в запуске таблоида Super.
В 2018 году Ариан снова начал трудиться в Condé Nast в качестве редактора светской хроники журнала Tatler.
Ранее стало известно, что Ксения Соловьева возглавила издание "Vogue Россия". Она начала работать в Condé Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты журнала Tatler.
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