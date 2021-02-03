Ксения Соловьева возглавила издание "Vogue Россия"

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Ксению Соловьеву назначили главным редактором "Vogue Россия". Информация подтверждена на сайте Condé Nast Россия.

"Condé Nast Россия" объявляет о назначении Ксении Соловьевой главным редактором "Vogue Россия". Она заменит Машу Федорову, которая приняла решение покинуть компанию", – говорится в заявлении пресс-службы.

Ксения Соловьева начала работать в Condé Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты журнала Tatler. Потом ее назначили заместителем главреда. В 2010 году Соловьева возглавила издание.

Соловьева родилась в Москве 10 октября 1976 года. В 1998 году окончила факультет журналистики МГУ имени Михаила Ломоносова.