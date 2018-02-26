Обломки "Небесного дворца" могут упасть на Землю в апреле

Фото: YAY/ТАСС

Эксперты предупредили, что несгоревшие обломки китайской космической станции "Тяньгун-1" ("Небесный дворец 1") могут упасть на Землю в апреле, сообщает РИА Новости. Об этом говорится в прогнозе одного из американских порталов по отслеживанию космического мусора.

По данным экспертов, вероятность их падения в апреле составляет 60%, в марте – 20%, а в мае – 20%. По мере появления новых траекторных измерений этот прогноз будет уточняться.

Отмечается, что большая часть обломков сгорит при падении, однако некоторые тугоплавкие части могут достигнуть Земли.

В конце марта 2016 года станция полностью перестала работать, превысив прокатный срок службы на 2,5 года. Ранее предполагалось, что "Небесный дворец 1" сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года. Однако более поздние прогнозы показали, что станция прекратит работу весной 2018 года.

"Тяньгун-1" запустили в космос 29 сентября 2011 года. Таким образом, Китай стал третьей страной после России и США, построившей собственную космическую станцию.