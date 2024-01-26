Россияне рассказали о главных приоритетах на 2024 год

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Почти две трети россиян (65%) в этом году хотят уделять основное время работе и карьере. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на результаты исследования сервиса hh.ru.

По данным опроса, построение карьеры назвали важным IT-специалисты (74%) и маркетологи (73%). Вторым по важности приоритетом в 2024 году респонденты назвали саморазвитие, которому хотят посвятить время 46% опрошенных. Чаще всего этим интересуются специалисты IT-сферы (60%) и работники искусства и медиа (54%).

Также 42% россиян указали, что значительную часть времени хотели бы потратить на семью. В основном так отвечали люди от 35 до 44 лет. Еще 36% респондентов сказали, что займутся здоровьем, которое больше всего волнует граждан в возрасте от 25 до 34 лет. Кроме того, для 29% опрошенных главным приоритетом на 2024 год стало образование, следует из материала.

Согласно исследованию, почти каждый четвертый (24%) хочет потратить больше времени на хобби, а примерно каждый пятый (21%) – на спорт. Еще 10% рассказали, что в этом году планируют больше времени проводить с друзьями.

Ранее большинство россиян (87%) заявили, что одна из главных целей жизни человека – создание семьи. Помимо этого, 76% респондентов согласны с мнением, что семейные ценности нужно сохранять и передавать новым поколениям, а 82% подчеркнули важность сохранения многодетности, культуры материнства и отцовства.

Как считают 90% опрошенных, в семье должен быть ребенок, а 50% россиян добавили, что детей должно быть трое и более.

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