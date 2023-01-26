В Роспотребнадзоре объяснили, кому и когда нужно делать прививку от кори

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Узнать о необходимости вакцинации от кори можно путем сдачи анализа на антитела. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Сведения о прививках заносятся в медкарту. Если же по какой-то причине эта информация не была внесена или взрослый человек не помнит, делал ли он прививку, следует сдать анализ на антитела", – объяснили в ведомстве.

В случае отсутствия антител в Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться. Процедура позволит обезопасить себя и близких от инфекционного заболевания.

Бояться распространения кори в РФ специалисты не советовали. Жители РФ обладают хорошим коллективным иммунитетом к заболеванию, проинформировали в ведомстве. Для обеспечения эпидемблагополучия в стране действует спецпрограмма по подчищающей иммунизации.

Согласно документу Роспотребнадзора, иммунизация против кори в России пройдет с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Постановлением ведомство рекомендовало регионам проинформировать проживающих о преимуществах иммунопрофилактики, а также организовать работу по выявлению ранее не переболевших и не вакцинированных.



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