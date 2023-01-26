Москвичей предупредили о гололедице до вечера 28 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В связи с высокой вероятностью образования наледи на дорогах в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Гололедица. Период предупреждения – до 21:00 субботы, 28 января", – следует из сообщения.

В пятницу, 27 января, в Москве ожидаются незначительные осадки в виде снега. Температура воздуха опустится до минус трех градусов.

В субботу, 28 января, в столице похолодает до минус четырех градусов, осадки продолжатся.

Ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее сообщила, что минимальная температура воздуха в феврале в Москве может составить -15 градусов. Характерные для зимы морозы сохранятся. Более низких температур в городе в последний месяц зимы не ожидается.



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