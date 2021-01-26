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Общество

16:14

Умер бывший главный санитарный врач РФ Евгений Беляев

общество утраты медицина

Фото: rospotrebnadzor.ru

В понедельник, 25 января, скончался ученый, государственный деятель, бывший главный санитарный врач РФ Евгений Беляев. Ему было 83 года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве назвали кончину Беляева невосполнимой утратой. Там подчеркнули, что он навсегда останется в памяти примером ученого, врача, гуманиста и друга. Евгения Николаевича назвали добрым, внимательным человеком, всегда готовым прийти на помощь.

"Он обладал огромным личным обаянием, богатым житейским опытом, широкой эрудицией и душевной теплотой, а высокий профессионализм, принципиальность, доброта и отзывчивость снискали Евгению Николаевичу заслуженное уважение и авторитет как в научных кругах, так и в сообществе медиков, врачей-гигиенистов и многочисленных учеников", – сказано в прощальной телеграмме ведомства.

В Роспотребнадзоре также выразили соболезнования близким, друзьям и коллегам Беляева.

Евгений Беляев родился 22 октября 1937 года в поселке Песковка Кировской области. В 1961 году он окончил санитарно-гигиенический факультет Пермского государственного медицинского института.

С 1992 по 1996 год Беляев работал главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. В 2002 году он получил звание заслуженного врача РФ.

Беляев также обладает множеством государственных наград, среди которых орден "Знак Почета", четыре медали, почетные грамоты.

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