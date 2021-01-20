Депутаты Госдумы простились с Николаем Антошкиным

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В церемонии прощания с Героем Советского Союза, депутатом ГД Николаем Антошкиным приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарии, сообщает "Дни.ру". Уточняется, что Антошкин ушел из жизни 17 января после тяжелой болезни.

По словам Володина, парламентарий пользовался авторитетом среди своих коллег. Он участвовал в ликвидации аварии в Чернобыле, служил своей Родине и заботился о судьбах людей.

"Тем, кто нуждался в помощи, он всегда помогал. Это отзывчивый, настойчивый человек", – сказал председатель ГД.

Антошкин будет похоронен на Федеральном военном Мемориальном кладбище Минобороны России.

Ранее слова поддержки в связи с кончиной парламентария сказал руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, который назвал смерть Николая Тимофеевича невосполнимой утратой для всех, кто его знал.

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года в деревне Кузьминовке Башкирской АССР. В 1965 году он окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков имени И. С. Полбина, а в 1973 с отличием окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. В 1983 году он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1993 года Антошкин был командующим фронтовой авиацией ВВС России, с 1997 года – заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. В 1998 году он ушел в отставку в звании генерал-полковника.

В 1986 году Антошкин принимал участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, за что получил звание Героя Советского Союза. Также имеет множество других наград.