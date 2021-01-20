Умерла кинорежиссер Ренита Григорьева

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Умерла кинорежиссер и сценарист Ренита Григорьева, сообщает сайте Союз кинематографистов России.

Григорьевой не стало 19 января. Уточняется, что она ушла из жизни в возрасте 89 лет.

Большинство фильмов кинорежиссер сняла совместно со своим мужем Юрием Григорьевым.

Ренита Григорьева родилась в 1931 году. В числе ее работ художественные фильмы "Дорога на фестиваль", "Венский лес", "Сердце друга", а также документальные фильмы "Утро нашего города", "Слово представляется студентам", "По следам фильма "Молодая Гвардия".

Сама она снялась в картине "Живет такой парень". Григорьева получила Государственную премию СССР за фильм "Праздники детства" по рассказам Василия Шукшина.