Умерла кинорежиссер Ренита Григорьева

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Умерла кинорежиссер и сценарист Ренита Григорьева, сообщает сайте Союз кинематографистов России.
Григорьевой не стало 19 января. Уточняется, что она ушла из жизни в возрасте 89 лет.
Большинство фильмов кинорежиссер сняла совместно со своим мужем Юрием Григорьевым.
Ренита Григорьева родилась в 1931 году. В числе ее работ художественные фильмы "Дорога на фестиваль", "Венский лес", "Сердце друга", а также документальные фильмы "Утро нашего города", "Слово представляется студентам", "По следам фильма "Молодая Гвардия".
Сама она снялась в картине "Живет такой парень". Григорьева получила Государственную премию СССР за фильм "Праздники детства" по рассказам Василия Шукшина.