Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России подтвердили 24 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Уточняется, что выявлено активно 2 019 (8,1%) эпизодов заражения без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 2 714 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2 072, в Московской области – 1 431, в Красноярском крае – 579, в Свердловской области – 571.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 368 299 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Республике Калмыкия и Республике Тыва – 0,05%.

За последние сутки подтверждена 981 смерть из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период пандемии по России умерло 303 250 человек.

Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 107 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. За весь период коронавирусом по России переболели 9 222 486 человек.

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 60,4%. В Оперштабе подчеркнули, что предыдущий показатель был равен 58,2%.