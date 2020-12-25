Россиянин обменял скрепку на земельный участок

Снимок с видео: YouTube/PLATYPUS
Житель Ангарска обменял скрепку на земельный участок в рамках популярной игры "махнемся не глядя". Об этом рассказали в эфире телеканала "Звезда".
Отмечается, что всего он совершил пять обменов. Сначала он получил коробку карандашей, затем аккумулятор, а потом радиосистему с микрофонами. Последним обменом стала приставка Playstation в обмен на участок в Иркутской области.
Житель Ангарска ведет аккаунты в соцсетях со своим другом, где рассказывает об игре "махнемся не глядя". Член совета гильдии маркетологов Николай Григорьев рассказал телеканалу "Звезда", что при этом необходим высокий уровень креативности и изобретательности. Он отметил важность правильного продвижения таких обменов.
"Нужна площадка в виде хорошо раскрученного сайта, гнать на него трафик, так как если никто не знает, что вы обмениваете, то и толку не будет. О нем должны знать миллионы людей", – отметил Григорьев.
Ранее стало известно, что в 2020 году москвичи купили в два раза больше земельных участков от города. Такая тенденция объясняется предоставлением 60-процентной скидки на землю под индивидуальное жилищное строительство.
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