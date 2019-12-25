Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:04

Голикова назвала ужасными итоги оптимизации в сфере здравоохранения

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Прошедшая в регионах России программа оптимизации сферы здравоохранения была проведена ужасно. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

"Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность медицинских услуг резко ухудшились", – сказала она.

Вице-премьер добавила, что в таких результатах виноваты как федеральные, так и региональные власти. Однако сейчас необходимо думать о мерах исправления сложившейся ситуации.

По словам Голиковой, в настоящее время активно обсуждается вопрос создания жесткой вертикали в сфере здравоохранения. С таким предложением не согласны многие регионы.

Реформа здравоохранения в России началась в 2010 году. Регулирует этот процесс закон об обязательном медицинском страховании. Суть программы заключается в закрытии неэффективных больниц и увеличении количества высокотехнологичных медицинских учреждений в стране.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 60 процентов россиян сейчас недовольны качеством медицинских услуг. Глава государства отметил, что наибольшее количество жалоб поступает относительно первичного звена системы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика