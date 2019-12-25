Голикова назвала ужасными итоги оптимизации в сфере здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Прошедшая в регионах России программа оптимизации сферы здравоохранения была проведена ужасно. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

"Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность медицинских услуг резко ухудшились", – сказала она.

Вице-премьер добавила, что в таких результатах виноваты как федеральные, так и региональные власти. Однако сейчас необходимо думать о мерах исправления сложившейся ситуации.

По словам Голиковой, в настоящее время активно обсуждается вопрос создания жесткой вертикали в сфере здравоохранения. С таким предложением не согласны многие регионы.

Реформа здравоохранения в России началась в 2010 году. Регулирует этот процесс закон об обязательном медицинском страховании. Суть программы заключается в закрытии неэффективных больниц и увеличении количества высокотехнологичных медицинских учреждений в стране.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 60 процентов россиян сейчас недовольны качеством медицинских услуг. Глава государства отметил, что наибольшее количество жалоб поступает относительно первичного звена системы.

